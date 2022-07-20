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Haberler Ekonomi Bir yastıkta kocayan ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! Çalışmadan da emekli olun: Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! e-Devlet üzerinden...

Bir yastıkta kocayan ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! Çalışmadan da emekli olun: Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! e-Devlet üzerinden...

Türkiye'de çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta yolu ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar nihayet muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için neler yapılmalı? İşte tüm merak edilenler ve çalışmadan emekli olmanın yolları haberimizde!

20.07.2022 14:24 - Son Güncelleme: 20.07.2022 14:24
Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! Çalışmadan da emekli olun: Ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! e-Devlet üzerinden...

Belli başlı şartları yerine getiren herkes bir gün emekli olabilir. Bu şartlar yaş, yıl, prim olarak biliniyor. Emeklilik açısından kadın, erkek herkesin yararlanabileceği ama içeriğine bakıldığında kadınlar için daha önemli bir sistem bulunuyor. O da isteğe bağlı sigortalılık. Bir başka deyişle çalışmadan emekli olmanın formülü...Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu sayede ev kadınlarına emeklilik mümkün kılınabiliyor. Sadece 4 şart var. Bu şartları yerine getiren ev hanımları rahatlıkla emekliliğine kavuşup maaş alabiliyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? İşte merak edilenler haberimizde...

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Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! Çalışmadan da emekli olun: Ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! e-Devlet üzerinden...

Ev kadınları, ailesine destek olmak için herhangi bir işte çalışmayan kadınlar... Bu kişiler kendi adlarına SGK primi ödemedikleri takdirde emeklilik hakkı elde edemiyor. Ancak yasalar bu durumdaki kadınlara önemli haklar tanıyor.

Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! Çalışmadan da emekli olun: Ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! e-Devlet üzerinden...

Çalışmayan kadınların emekli olmasının üç yolu var: 1) Doğum borçlanması, 2) Vergisiz esnaflık, 3) İsteğe bağlı sigorta.

Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! Çalışmadan da emekli olun: Ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! e-Devlet üzerinden...

2160 GÜNE BEDEL

Annelere sağlanan önemli bir ayrıcalık olan doğum borçlanmasında; doğumdan önce sigortası bulunan kişi, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyor.

Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! Çalışmadan da emekli olun: Ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! e-Devlet üzerinden...

3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilmek mümkün. Böylece 3 çocuğu bulunan anne, toplam 6 yıla kadar borçlanarak 2160 gün prim kazanıyor. 1 Temmuz'dan sonra bu borçlanmanın tutarı aylık 2 bin 70 lira, 2 yıllık yani 1 çocuk için ise 49 bin 680 lira.

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