Bir yastıkta kocayan ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! Çalışmadan da emekli olun: Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! e-Devlet üzerinden...

Belli başlı şartları yerine getiren herkes bir gün emekli olabilir. Bu şartlar yaş, yıl, prim olarak biliniyor. Emeklilik açısından kadın, erkek herkesin yararlanabileceği ama içeriğine bakıldığında kadınlar için daha önemli bir sistem bulunuyor. O da isteğe bağlı sigortalılık. Bir başka deyişle çalışmadan emekli olmanın formülü...Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu sayede ev kadınlarına emeklilik mümkün kılınabiliyor. Sadece 4 şart var. Bu şartları yerine getiren ev hanımları rahatlıkla emekliliğine kavuşup maaş alabiliyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? İşte merak edilenler haberimizde...