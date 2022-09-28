Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz vay halinize...

Bilindiği gibi geçtiğimiz sene vatandaşlara yapılandırma hakkı tanınmıştı. Bu anlamda kişiler borçlarını ödemişti. Fakat pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı. Buna göre her vatandaşın e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.