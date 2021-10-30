Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz! Kredi faizinde neşenizi bulduracak gelişme! 30 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıf, Akbank kredi faiz oranları

Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz! Kredi faizinde neşenizi bulduracak gelişme yaşandı. Konut kredisi çekecek olanlara 1,29 müjdesi geldi. 25 Ekim Garanti, Ziraat, TEB, Akbank, İş, Finans, HSBC faiz oranları bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bugün yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda on binlerce kişi ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre kredi çekecek.