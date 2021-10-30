Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz! Kredi faizinde neşenizi bulduracak gelişme! 30 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıf, Akbank kredi faiz oranları
Bu haftanın ilk gününde kamu bankalarından gelen faiz indirimi müjdesi vatandaşı sevindirdi. Üç kamu bankası tarafından aktarılan son bilgiye göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacak. Gelen bu müjdeli haberin sonrasında ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden takip ediyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise yeni ayla birlikte belli olacak.
30.10.2021 18:30
- Son Güncelleme: 30.10.2021 18:30
Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz! Kredi faizinde neşenizi bulduracak gelişme yaşandı. Konut kredisi çekecek olanlara 1,29 müjdesi geldi. 25 Ekim Garanti, Ziraat, TEB, Akbank, İş, Finans, HSBC faiz oranları bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bugün yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Üç kamu bankası tarafından yapılan son duyuruya göre, kredi faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda on binlerce kişi ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre kredi çekecek.