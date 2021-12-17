Bir taşla iki fırsatı birden vurun! Duyan hemen İŞKUR'a başvuru yapmaya koşuyor! Yeni bir işin yanında iki ödeme birden alabilme imkanı var!
İŞKUR iş arayana iş imkanının yanında çeşitli kurslarla ek ödeme alma imkanı da sunuyor. 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artıyor. 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2137 TL olurken en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olarak güncellendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı ise yeni yılla artacak.
Bir taşla iki fırsatı birden vurun! Duyan hemen İŞKUR'a başvuru yapmaya koşuyor! Yeni bir işin yanında iki ödeme birden alabilme imkanı var. Genç vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşa pek çok destek ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere kreş desteği ve danışmanlık hizmeti gibi destekler yer alıyor. Kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli oluyor. Dün asgari ücretin belli olmasıyla 2022 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de yükselecek.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.