Bir taşla iki fırsatı birden vurun! Duyan hemen İŞKUR'a başvuru yapmaya koşuyor! Yeni bir işin yanında iki ödeme birden alabilme imkanı var. Genç vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşa pek çok destek ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere kreş desteği ve danışmanlık hizmeti gibi destekler yer alıyor. Kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli oluyor. Dün asgari ücretin belli olmasıyla 2022 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de yükselecek.