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Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

Aile kurumunun temellerinin dayanıklı olmasında ev sahibi olmak mühim bir etkendir. Bu yüzden de ev alma hallerinde Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı doğrultusundan destek hizmetleri sağlanır. Günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lüzumlu şartları taşıyan ailelere ev yapma imkanını sunuyor. Ev alabilmek amacıyla ayrılan sermayenin üzerine bakanlıktan gelen destek ile ev yapma imkanı sunuluyor.

takvim.com.tr
07.09.2022 11:06 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:06
Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

Günümüz koşullarında ev alabilmek bağlamında lüzumlu olan sermayeyi meydana getirmek fazlası vakit zorlu bir süreci kapsar. Son günlerde ev alabilmek için devlet doğrultusundan detaylı destek hizmetleri sunuluyor. Bu destek hizmetlerinden birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan verilen 150 bin ve 200 bin lira konut destek imkanı oluyor. Belirli koşullar altında verilen konut destek imkanı bugünümüzde sık sık tercih ediliyor.

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Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!
150 bin TL ve 200 bin TL Konut Yardımı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
Günümüzde gündem olan 150 bin TL ve 200 bin TL konut yardımı desteğinin ayrıntıları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı doğrultusundan verilen 70 bin lira destek amacıyla lüzumlu koşullar şunladır;
Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

- Evin uygulanacağı arsanın tam hisseli tapuya başvuranın sahibi olması

Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

- Engelli ya da dul olma gibi özel durumlardan en az birinin taşınması

Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

- Hane evine gelen gelir hanede yaşam sürdüren birey sayısına bölündüğü vakit sonucun asgari ücretin üçte birinden az çıkması
Genel olarak ev gerçekleştirmek amacıyla ev alma işlemlerine göre daha yüklü bir sermayeye lüzum duyulur.

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