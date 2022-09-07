Bir dikili ağacım yok demeyin! Bakanlık kimseyi evsiz bırakmayacak! 150.000-TL, 200.000 TL konut yardımı müjdesi!

Günümüz koşullarında ev alabilmek bağlamında lüzumlu olan sermayeyi meydana getirmek fazlası vakit zorlu bir süreci kapsar. Son günlerde ev alabilmek için devlet doğrultusundan detaylı destek hizmetleri sunuluyor. Bu destek hizmetlerinden birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan verilen 150 bin ve 200 bin lira konut destek imkanı oluyor. Belirli koşullar altında verilen konut destek imkanı bugünümüzde sık sık tercih ediliyor.