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Haberler Ekonomi Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından bir yandan piyasalarda kur düşerken, diğer yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 18'lerden kısa bir süre sonra yüzde 20 seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, şuan için en yüksek faiz getirisini sunuyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları. Sıfır faizli konut kredisi müjdesi! TOKİ az öce duyurdu! Kira öder gibi ev sahibi olun! 120 ay vadeyle alıyorsunuz

takvim.com.tr
28.12.2021 09:38 - Son Güncelleme: 28.12.2021 09:38
Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları resmen değişti. Kur korumalı mevduat hesabını devreye sokan birçok banka, ayrıca diğer vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranlarını da yükselmiş vaziyette.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

TL birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlerin tercih edeceği özel faiz oranları birçok kişi için büyük avantaj sağlıyor.

Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

ING Bank başta olmak üzere Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren pek çok banka yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor.

Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Bankaların yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak hem günlük bankacılık işlemlerinden vadeli mevduat hesabınız ile yararlanabilir hem de birikimlerinizin durduğu yer de yüksek oranlar ile değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Bankaların güncel mevduat faiz oranları ise şu şekildedir:

ING Bank e – Turuncu Hesap: %20

Alternatif Bank VOV Hesap: %19,25

Enpara Vadeli Mevduat Hesabı: %15,25

CEPTETEP Marifetli Hesap: %19

Denizbank Mevduat Hesabı: %18

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