Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...
Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından bir yandan piyasalarda kur düşerken, diğer yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 18'lerden kısa bir süre sonra yüzde 20 seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, şuan için en yüksek faiz getirisini sunuyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları. Sıfır faizli konut kredisi müjdesi! TOKİ az öce duyurdu! Kira öder gibi ev sahibi olun! 120 ay vadeyle alıyorsunuz
28.12.2021 09:38
- Son Güncelleme: 28.12.2021 09:38
ING Bank başta olmak üzere Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren pek çok banka yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor.
Bankaların güncel mevduat faiz oranları ise şu şekildedir:
• ING Bank e – Turuncu Hesap: %20
• Alternatif Bank VOV Hesap: %19,25
• Enpara Vadeli Mevduat Hesabı: %15,25
• CEPTETEP Marifetli Hesap: %19
• Denizbank Mevduat Hesabı: %18