Bir ayda alana yüzde 30 kazandırdı! Herkes altın fiyatlarını konuşurken o maden fena bir patlama yaptı! 1999 yılından sonra ilk kez...

Gümüş ons fiyatı son zamanlarda rekor üstüne rekor kırarken, UBS'ten yeni bir tahmin geldi. Dev banka, gümüş fiyatının yükselmeyi sürdüreceğini ve yıl sonuna kadar 29 dolara çıkacağını öngörüyor. Haberimizde, gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, UBS tahminleri, altın-gümüş oranı ve Türkiye'nin gümüş ithalatı hakkında ayrıntılı bilgi veriyoruz. Gümüş ons fiyatı, 18 Nisan 2022 tarihinden sonra en yüksek seviyeyi gördü ve dün itibarıyla 26,075 dolara yükseldi. Bu yıl başından bu yana, gümüşün kazancı yüzde 8 olarak kaydedildi.