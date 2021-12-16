BİM’de hayvan figürlü ürün çeşitleri çalışma odanızı renklendirecek! 16 Aralık BİM aktüel kataloğunda 4,50 TL’ye mutfak ürünleri…

Yarın sabah evine en yakın BİM şubesine gidecek olanlar şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor ve hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu araştırıyor. 16 Aralık BİM aktüel ürün kataloğunda kedi figürünü sevenleri mutlu edecek çalışma masası ekipmanları yer alıyor. Ayrıca elektrikli süpürge, radyatör, buharlı ütü, ısıtıcı, pijama takımı, yorgan ve yastık gibi evinizin ihtiyacı olan pek çok üründe fırsatlar bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Güncel BİM aktüel kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.