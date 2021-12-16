BİM’de hayvan figürlü ürün çeşitleri çalışma odanızı renklendirecek! 16 Aralık BİM aktüel kataloğunda 4,50 TL’ye mutfak ürünleri…
BİM şubelerine bu Cuma da birbirinden güzel ve çeşitli ürünler geliyor, BİM'de hayvan figürlü ürün çeşitleri çalışma odanızı renklendirecek. 16 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda 4,50 TL'ye mutfak ve banyo ürünleri sizleri bekliyor. Bütçeye uygun farklı ürünleri Salı ve Cuma günleri satışa sunan marketler zincirinde kedi figürü taşıyan bilgisayar ekipmanları ön plana çıkıyor. Mouse padden şarj kablosuna, kulaklıktan yapışkan askıya, ekran temizleyiciden şarj standına birçok seçenek yer alıyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
16.12.2021 23:13
- Son Güncelleme: 16.12.2021 23:13
Yarın sabah evine en yakın BİM şubesine gidecek olanlar şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor ve hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu araştırıyor. 16 Aralık BİM aktüel ürün kataloğunda kedi figürünü sevenleri mutlu edecek çalışma masası ekipmanları yer alıyor. Ayrıca elektrikli süpürge, radyatör, buharlı ütü, ısıtıcı, pijama takımı, yorgan ve yastık gibi evinizin ihtiyacı olan pek çok üründe fırsatlar bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Güncel BİM aktüel kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.