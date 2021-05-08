BİM'de gelecek hafta şahane fırsatlar var! BİM'de 11 Mayıs aktüel kataloğuyla tatlı ve yiyecek ürünleri vitrinde olacak!
BİM 11 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi gelecek hafta raflara gelecek fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından merak konusu oldu. BİM'de gelecek hafta Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Güzel Ada Gıda Glutensiz Unlar, Danet Dana Füme Kavurma, Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava, Akdo Dondurma Sade&Kakao, Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto, Sek Quark Meyveli Yoğurt, Derya Zeytinyağlı Ton Balığı, Fairy Platinum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti, Soda Plus Çamaşır Sodası, Dermokil Diş Macunu ürünleri ön planda yer alacak.
BİM'de 3 rafta şahane denilecek fırsatlar! BİM 11 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri haftaya vitrinde olacak! Çeşitli indirimlerin yer aldığı BİM'de gelecek hafta salı gününden itibaren Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Red Velvet Dondurulmuş Sufle, Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Güzel Ada Gıda Glutensiz Unlar, Danet Dana Füme Kavurma ve Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava ürünleri var.