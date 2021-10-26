BİM’de fırsatlar bugün itibariyle başladı! BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı yine dopdolu! Glutentensiz, Vegan...

Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ve çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zinciri BİM'de yine çok güzel seçenekler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı bugün itibariyle satışa sunuldu ve özellikle sağlığına dikkat eden şekersiz, glutensiz, vegan beslenmeyi tercih edenlere yönelik seçenekler yer alıyor. BİM aktüel'de organik ürün çeşitlerinin yanı sıra kahvaltı sofralarını lezzetlendirecek ürünler de sizleri bekliyor.