BİM’de fırsatlar bugün itibariyle başladı! BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı yine dopdolu! Glutentensiz, Vegan...
Damak tadına önem verenleri mutlu edecek kampanyalar bugün itibariyle BİM şubelerinde başladı. Alacaklarını belirleyerek markete gitmek isteyenler güncel kataloğu araştırıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı yine dopdolu, organik bakliyatlardan makarnaya, özel tahıl ürünlerinden vegan seçeneklere, gluten karşı alerjisi olanlara özel glutensiz ürün çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca pratik hazırlanan ürünlerden kahvaltının yıldızı olan birçok seçeneğe de BİM'den ulaşabilirsiniz. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu!
26.10.2021 09:34
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:34
Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ve çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zinciri BİM'de yine çok güzel seçenekler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı bugün itibariyle satışa sunuldu ve özellikle sağlığına dikkat eden şekersiz, glutensiz, vegan beslenmeyi tercih edenlere yönelik seçenekler yer alıyor. BİM aktüel'de organik ürün çeşitlerinin yanı sıra kahvaltı sofralarını lezzetlendirecek ürünler de sizleri bekliyor.