BİM’de bu Salı içinizi ısıtacak sıcacık indirimler! BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım fırsatları sizleri bekliyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor. BİM'de bu Salı Bentini Ekose Pijama Takımı, Comfort Family 3'lü Soket Çorap, A Plus Naturals saç bakım ürünleri, 2'li Evcil Hayvan Ahşap Mama Kabı, evcil hayvan minderi, sos ve reçel çeşitleri gibi daha pek çok kategoriden ürünler bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte BİM aktüel katalog haberimizde yer alıyor.