BİM’de bu Salı içinizi ısıtacak sıcacık indirimler! BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım fırsatları sizleri bekliyor!
Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan BİM'de bu Salı içinizi ısıtacak sıcacık indirimler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım fırsatlarında pijama takımından çoraplara, iç çamaşırından saç bakım ürünlerine, güzellik ürünlerinden evcil hayvan seçeneklerine, atıştırmalıklardan kahvaltılık ürünlere kadar pek çok fırsat evlerinize uygun fiyatlarla gelecek. BİM şubelerini ziyaret etmeden önce stoklarla sınırlı olan ürünleri inceleyebilir ve alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
07.11.2021 12:15
- Son Güncelleme: 07.11.2021 12:15
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor. BİM'de bu Salı Bentini Ekose Pijama Takımı, Comfort Family 3'lü Soket Çorap, A Plus Naturals saç bakım ürünleri, 2'li Evcil Hayvan Ahşap Mama Kabı, evcil hayvan minderi, sos ve reçel çeşitleri gibi daha pek çok kategoriden ürünler bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte BİM aktüel katalog haberimizde yer alıyor.