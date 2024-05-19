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BİM'de bu hafta plaj indirimi başladı! 20-24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler listesi! Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL...

Bim, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 21 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde raflardaki yerini alacak ürünlerle ilgili detaylar belli oldu. Salı ve cuma günleri geleneksel olarak indirim ve kampanyalarla dolu olan Bim marketlerinde, bu hafta özellikle teknoloji ve mevsime uygun ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel ürünler fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 19:04 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 19:05
BİM’de bu hafta plaj indirimi başladı! 20-24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler listesi! Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL... 1

21 Mayıs 2024 tarihli katalogda, sofralarınıza lezzet katacak ürünler yer alıyor. Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 255,00 TL, Binvezir Ekşi Maya Ayran 23,50 TL, Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi 29,50 TL ve Ülker Finger Bisküvi 750 g 49,50 TL fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

BİM’de bu hafta plaj indirimi başladı! 20-24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler listesi! Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL... 2

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL

Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL

Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL

Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL

Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL

Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL

Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL

Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL

Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL

Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL

Sabunluklu Organizer 149 TL

Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL

Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL

Pasta Börek Kabı 109 TL

BİM’de bu hafta plaj indirimi başladı! 20-24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler listesi! Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL... 3

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL

Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL

Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL

Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL

Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL

Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL

Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL

Pencereli Deniz Yatağı 359 TL

Deniz Topu 51cm 59 TL

Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL

Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL

Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL

Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL

Deniz Yatağı 129 TL

Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL

Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL

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