BİM'de bu hafta plaj indirimi başladı! 20-24 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler listesi! Güneş gözlüğü 79 TL, çocuk mayo 99 TL, deniz yatağı 129 TL...

Bim, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 21 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde raflardaki yerini alacak ürünlerle ilgili detaylar belli oldu. Salı ve cuma günleri geleneksel olarak indirim ve kampanyalarla dolu olan Bim marketlerinde, bu hafta özellikle teknoloji ve mevsime uygun ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel ürünler fiyat listesi...