BİM zincir marketlerinde yeni indirimli ürünler (BİM aktüel ürünler kataloğu 3-7 Mart 2023) Hızır gibi yetişti! Tuvalet kağıdının en ucuzu 26, 50!
BİM 3 Mart ve 7 Mart 2023 tarihleri için 2 farklı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 3 Mart'tan itibaren Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL, Hafıza Oyunu 45 TL, Kutu Oyunu 29,50, İkili Puzzle 45 TL, Kalemli Yaz-Çiz-Sil Kitapları 22,50, Omuz Çantası 85 TL, Sneaker Spor Ayakkabı 249 TL, Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199 TL'ye satılacak. 7 Mart'tan itibaren de Bulaşık Makinesi Tableti Ultimate Plus 239 TL, Toz Deterjan 1399 TL, Tuvalet Kağıdı 26, 50'den satılmaya başlanacak. İşte BİM 3 Mart ve 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
02.03.2023 17:08 - Son Güncelleme: 02.03.2023 17:08
BİM zincir marketlerinde yeni indirimli ürünler belli oldu. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı, tuvalet kağıdının en ucuzu 26, 50 olarak göze çaptı. Peki bu hafta BİM'de neler var, başka hangi ürünler indirimde? Hem hafta içini hem hafta sonunu kapsıyor! Fastfyer 2599 TL, Dik Süpürge 649 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL, Yüz Bakım Kremi 32,50 TL, Yüz Serumu Çeşitleri 42,50 TL'ye düştü. İşte BİM kataloğu tam liste.