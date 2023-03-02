BİM zincir marketlerinde yeni indirimli ürünler (BİM aktüel ürünler kataloğu 3-7 Mart 2023) Hızır gibi yetişti! Tuvalet kağıdının en ucuzu 26, 50!

BİM zincir marketlerinde yeni indirimli ürünler belli oldu. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı, tuvalet kağıdının en ucuzu 26, 50 olarak göze çaptı. Peki bu hafta BİM'de neler var, başka hangi ürünler indirimde? Hem hafta içini hem hafta sonunu kapsıyor! Fastfyer 2599 TL, Dik Süpürge 649 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL, Yüz Bakım Kremi 32,50 TL, Yüz Serumu Çeşitleri 42,50 TL'ye düştü. İşte BİM kataloğu tam liste.