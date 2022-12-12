BİM yılbaşı kataloğunu yayımladı! 13-16 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! Yılbaşı süsleri, çam ağacı, yılbaşı sepeti...

BİM'de çılgın indirimler başladı! Yeni fiyat listesini görüntülemek isteyenlere duyuru geldi. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Yılbaşında kutlama yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlere akın etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da BİM marketlerinde yılbaşına özel indirimler uygulandı. Vatandaşlar BİM marketlerine gittiğinde yılbaşı özel indirimleriyle karşılaşacak. İşte BİM yılbaşı aktüel ürünler kataloğı FİYAT LİSTESİ 2022...