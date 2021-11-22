BİM Salı indirimleri içinize su serpecek! BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım Salı güzellik fırsatları sizleri bekliyor!

BİM aktüel ürünler kataloğunun güncel olanı yayınlanır yayınlanmaz hemen merakla araştırılmaya başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürün çeşitleri Salı sabahı marketlerde olacak ve tükenmeden almak isteyenler şimdiden inceleyerek ihtiyaç duydukları ürünleri tükenmeden satın almak istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım haberimizin içeriğinde yer alıyor. BİM marketlerde en dikkat çekenler arasında Loreal Paris Cilt Temizleyici, Casilli iç çamaşırları, Simple Makyaj Temizleme Suyu, Dermokil El/Ayak Maskesi yer alıyor.