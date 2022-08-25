BİM okul kırtasiye malzemeleri geldi mi? BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA kırtasiye malzemeleri KATALOĞU 2022! Defter, kalem, okul çantası, silgi birbirinden UCUZ fiyatlarla satışta!

Milyonlarca öğrenci Eylül'ün 12'sinde okullarına kavuşmayı bekliyor. Öğrenci ve veliler okul eşyaları için alışverişe çıkmaya başladı bile. Tüm kırtasiye ürünleri BİM raflarıda yavaş yavaş yer almaya başlıyor. Okula dönüş öncesi BİM'e uğrayamayı unutmayın. Peki BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri ne zaman gelecek 2022? İşte okul çantasından defterlere, pastel boyalardan sulu boya kalıbına kadar BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA kırtasiye malzemeleri KATALOĞU 2022! BİM okul kırtasiye malzemeleri geldi mi? Defter, kalem, okul çantası, silgi birbirinden UCUZ fiyatlarla satışta!