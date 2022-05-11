BİM marketleri Mayıs pimini çekti! Aylık paketler halinde satılmaya başlandı! BİM aktüel kataloğu yayında! Elektronik, züccaciye, piknik ve bahçe ürünleri ve vatandaşların diğer bir çok ihtiyacını karşılayacak indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime merak ediliyor. Mayıs ayın hızlı bir giriş yapan zincir marketleri vatandaşların ilgisini çekmek için kampanyalarını peş peşe yayımladı. Özellikle de BİM'in aktüel ürünleri dikkat çekti. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...