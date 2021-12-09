BİM indirimleri içinizi ısıtacak! Sıcacık tutan giyim ürünleri sizleri bekliyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık!

BİM'de bu Cuma yok yok, kulaklıktan ışıklı telefon standına, telefon ve tablet tutucudan kitaplıklı çalışma masasına, defter kalem gibi kırtasiye ürünlerinden mutfak eşyalarına, şarjlı damacana pompasından tencerelere kadar birçok fırsat BİM şubelerinde sizleri bekliyor. En dikkat çekenler arasında kış ayları yaklaşırken içinizi sıcacık tutacak giyim ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.