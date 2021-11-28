BİM gelecek hafta aktüel ürünleri yayında! BİM’de önümüzdeki hafta neler var belli oldu: bebek bezi, kağıt havlu, ev ve tavuk ürünleri, ayakkabılık, tekstil ürünleri...

BİM gelecek hafta aktüel ürünleri yayında! BİM'de önümüzdeki hafta neler var belli oldu: bebek bezi, kağıt havlu, ev ve tavuk ürünleri, ayakkabılık, tekstil ürünlerinde şaşırtan indirimlere gidildi. BİM mağazalarına gitmeden önce aktüel ürünler kataloğuna bakmak çok önemli. Hangi ürünlerin indirime girdiğine aktüel ürünler kataloğundan bakan vatandaşlar mağazaya gittiklerinde kolaylıkla indirimli ürünlere ulaşabiliyor. BİM'de çeşit çeşit üründe efsane indirimleri kaçırmamak için kataloğun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.