BİM AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 8 KASIM SALI 2022! Halı, tava, tekstil, elektrikli...
8-11 Kasım 2022 BİM aktüel kataloğu açıklandı. Bu hafta BİM marketlerinde indirime giren ürünler belli oldu. Kış için Petek Üstü Isı Yönlendirici 99 TL, Starcom Dekoratif Ledli Şömine 249 TL'den satılıyor. Ayrıca Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8.999 TL'ye, Çocuk Bisikleti 799 TL'ye, Bahariye Halı Şönil Kabartma Halı 1,5x2,8m 599 TL'ye, Kadın Kışlık Terlikler 37,50 TL'ye, Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 129 TL'ye, Nakış Kasnağı Seti 2'li 39,50 TL'ye düştü. İşte BİM AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 8 KASIM SALI 2022
BİM zincir marketleri haftanın güncel aktüel ürünlerini yayımladı. 8-11 Kasım 2022 tarihi itibari ile Halı, tava, tekstil, elektrikli bisiklet ve kişisel bakım ürünleri ucuza satılıyor. Hometech Elektrikli Sıcak Su Torbası 175 TL, Polosmart 3 Çıkışlı Manyetik Uçlu Şarj Kablosu 49 TL, Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 89 TL, Rks Katlanabilir Smart Kick Scooter 5.999 TL...
Newoman accessories El Çantası 49 TL
Newoman Accessories Makyaj Çantası ve Kalemlik 29 TL
M. Botti Studio's Kapitone Erkek Mont 299 TL
M. Botti Studio's Yarım Fermuarlı Kapüşonlu Erkek Sweatshirt 299 TL
Letoon Erkek Spor Ayakkabı 249 TL
Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 165 TL
Akınalbella Çocuk Kürklü Eva Çizme 139 TL
Kadın Renk Geçişli Şal 79 TL
Kadın Simli Bere 34,50 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 129 TL
Kızartma Tenceresi 22 cm 119 TL
Lav Tuana Meşrubat Bardağı 3'lü 42,50 TL
Colorina Dik Kenarlı Ayaklı Sunumluk 15 cm 49,50 TL
Standlı Love Desenli Porselen Kupa Seti 4'lü 149 TL
Chef's Sahan 20 cm 69 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 26,50 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 21,50 TL
Ören Bayan Yumak 3'lü 39,50 TL
Kanaviçe Kiti 32,50 TL
Kumtoys Halı Dokuma Seti 42,50 TL
Amigurumi El Örmesi Kit 2'li 59 TL
Nakış Kasnağı Seti 2'li 39,50 TL
Tığ Seti 7'li 32,50 TL
Punch İğne Seti 3'lü 32,50 TL
Mezura 9,75 TL
Punch Nakışı Kiti 89 TL
Bölmeli Dikiş Kutusu 55 TL
Çorap / Patik Şişi 5'li 7,50 TL
Misinalı Çelik Şiş 9,75 TL
Örgü Şişi 2'li 7,50 TL
Ebru Seti 129 TL
Tuval 30x40 cm 34,50 TL
Tuval 25x35 cm 29,50 TL
Ahşap Boyanabilir Kasa 24,50 TL
Fırça Seti 3'lü 25 TL
Akrilik Boya 25 TL