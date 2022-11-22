A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!
Marketler çıldırdı dev kampanya başladı. Ayçiçek yağına gelen dev indiriminin detayları açıklanmaya geldi. A101- ŞOK- Migros ve daha nice market dev indirim kampanyası yapmaya karar verdi. Migros marketlerinde Migros yağının fiyatları 149,50 TL bandına düştü.
22.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:09
Marketlerin başlatmış bulunduğu indirim olanaklarının her geride bıraktığımız gün geniş standartlarda artırılması vatandaşların kampanyadan ayrıcalıklı olarak faydalanmasında etkili oluyor. BİM ve A101 marketlerinin yapmış bulunduğu indirimlere ise yoğun ilgi gösteriliyor. Bu aşamada marketlerin indirim fırsatlarından yararlanmayı istiyorsanız kesinlikle çeşitli bir tetkik sürecini yakından takip etmelisiniz!
Fiyatların 150 TL bandına gerilemesinin sonrasında vatandaşlar Migros marketlerine akın etmeye başladı bile.