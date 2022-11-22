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Haberler Ekonomi A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Marketler çıldırdı dev kampanya başladı. Ayçiçek yağına gelen dev indiriminin detayları açıklanmaya geldi. A101- ŞOK- Migros ve daha nice market dev indirim kampanyası yapmaya karar verdi. Migros marketlerinde Migros yağının fiyatları 149,50 TL bandına düştü.

takvim.com.tr
22.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:09
Bim, A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Marketlerin başlatmış bulunduğu indirim olanaklarının her geride bıraktığımız gün geniş standartlarda artırılması vatandaşların kampanyadan ayrıcalıklı olarak faydalanmasında etkili oluyor. BİM ve A101 marketlerinin yapmış bulunduğu indirimlere ise yoğun ilgi gösteriliyor. Bu aşamada marketlerin indirim fırsatlarından yararlanmayı istiyorsanız kesinlikle çeşitli bir tetkik sürecini yakından takip etmelisiniz!

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Bim, A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Kişiler akın ediyor, marketlerin kapısında yatıyor! ŞOK'ta BİM'in kampanya olanaklarına karşılık sunarak Evin Ayçiçek yağının fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Bim, A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Migros marketlerinde satılan Migros Ayçiçek yağının fiyatlarında dev düşüşler yaşanıyor.

Bim, A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Fiyatların 150 TL bandına gerilemesinin sonrasında vatandaşlar Migros marketlerine akın etmeye başladı bile.

Bim, A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL? Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar!

Kişilere özel olanaklar dahilinde kampanya olanaklarının gelecek zamanlarda genişletilmesi bekleniyor.

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