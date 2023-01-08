BİM 8-10 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Tek fiyattan satılacak 19,50! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi? Tekstil...
Fiyat sabitleme uygulamasına BİM de katıldı. Buna göre Ocak ayı boyunca BİM'deki belirli ürünlerde fiyatlar sabit kalacak. Peki BİM fiyatı sabitlenen ürünler hangileri? 500 üründe tek fiyat kampanyası başladı. BİM'in güncellenen aktüel ürünler kataloğunda fiyatı sabitlenen ürünlere yer verildi. Bu hafta BİM'e giden tüm vatandaşlar belirlenen ürünleri Şubat ayına kadar aynı fiyat üzerinden alabilecek. Borcam kase, sirkelik, havlu, oyuncak, şarj kablosu...
08.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 08.01.2023 10:34
FLAŞ! BİM marketleri Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi. A101 ve ŞOK'un ardından BİM'den de fiyat sabitleme kararı çıktı. Buna göre katalogda yer alan ürünler tek fiyattan satılacak. Bu ay boyunca BİM marketlerinden belirlenen ürünleri almak isteyenler tek fiyat uygulamasından yararlanacak. Peki Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi?