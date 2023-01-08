BİM 8-10 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Tek fiyattan satılacak 19,50! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirime girdi? Tekstil...

FLAŞ! BİM marketleri Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi. A101 ve ŞOK'un ardından BİM'den de fiyat sabitleme kararı çıktı. Buna göre katalogda yer alan ürünler tek fiyattan satılacak. Bu ay boyunca BİM marketlerinden belirlenen ürünleri almak isteyenler tek fiyat uygulamasından yararlanacak. Peki Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi?