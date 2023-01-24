BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...
BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. BİM zincir marketleri bugünden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu hafta Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL, Dijitsu 32" Android Tv 2.299 TL, Chef's Sahan 20 cm 69 TL, Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 99 TL'ye düştü. İşte güncel BİM kataloğu...
24.01.2023 19:17 - Son Güncelleme: 24.01.2023 19:21