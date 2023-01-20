BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda tekstil, elektronik ev aletleri, bisiklet ve çeyiz ürünleri yer alıyor. Cuma gününden itibaren geçerli kampanya sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görmeye başladı. İşte BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ!