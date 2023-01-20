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Haberler Ekonomi BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta hangi ürünler indirimli merak edenler için kataloğun tamamına haberimizde yer verdik. BİM'de 20 Ocak'tan itibaren çeyiz ürünler satışa sunuldu. İşte ankastre set, android televizyon, robot süpürge, halı çeşitleri, tekstil ürünleri ve banyo ürünleri, elektrikli bisiklet, elektrikli ev aletleri indirimli fiyatları...

20.01.2023 15:27 - Son Güncelleme: 20.01.2023 15:29
BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda tekstil, elektronik ev aletleri, bisiklet ve çeyiz ürünleri yer alıyor. Cuma gününden itibaren geçerli kampanya sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görmeye başladı. İşte BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

Dijitsu 55" Android Tv 5.999 TL
Kumtel Beyaz Ankastre Set 3.999 TL
Dijitsu 40" FHD Android Tv 3.449 TL
OPPO A16 4/64 GB Cep Telefonu 4.299 TL
TCL Sweeva6000 Robot Süpürge 4.499 TL

BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

Fakir Glidy Saç Sakal Kesme Makinesi 259 TL
Heifer Işıklı Kettle 249 TL
HP Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı 1.999 TL
Dönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 129 TL
Şarj Edilebilir Çok Fonksiyonlu El Feneri 59 TL
Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL

BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

Fakir Buharlı Ütü 499 TL
Fonksiyonlu Çöp Kamyonu 99 TL
Oyuncak Silahlı Kelepçeli Polis Seti 32,50 TL
Çantalı Diş Doktoru Seti 55 TL

BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ! Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL...

Oyuncak Yemek Seti 32,50 TL
İtfaiye Yol Seti 149 TL
Pilsan Çantalı Tamir Seti 89 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri 18,50 TL
Ben Kimim Meslek Hikaye Kitapları 16,50 TL
Renkli Boyama Kitapları 17,50 TL

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