BİM 20 HAZİRAN 2023 KATALOĞU! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Çarşaf çarşaf listelendi! Kağıt havlu, ped, bebek bezi...
BİM 20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımda. Yeni haftanın gelmesiyle beraber zincir marketler de harekete geçti. Bu noktada BİM'in yeni indirimleri merak konusu oldu. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte BİM indirimleri tam liste.
18.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 18.06.2023 10:38
Yeni haftanın BİM indirimleri duyuruldu. Salı gününden itibaren geçerli olacak! Beklenen BİM Salı günü indirimleri başlıyor. Her hafta Salı günü yeni katalog yayımlayan BİM marketleri bu haftanın indirimli ürünlerini sergiledi. Liste çarşaf çarşaf yayımlandı. İşte BİM 20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.