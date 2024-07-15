BİM 16 Temmuz SALI İNDİRİMİ | 5 LİTRE çamaşır deterjanı 97 TL'ye düştü! 8'li bambu kağıt havlu 78 TL, 1 KG schinitzel 89.50 TL, Iphone 12 28.999 TL

BİM mağazalarında sürekli olarak bulunmayan özel ürünler, aktüel kataloglar aracılığıyla her hafta farklı ürünlerle müşterilere sunuluyor. Bu hafta BİM'de satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji, ev eşyaları ve yazlık ihtiyaçlar gibi çeşitli kategorilerde birçok ürün yer alıyor. İşte 16-19 Temmuz tarihleri arasında BİM'de bulabileceğiniz aktüel ürünler...
BİM mağazalarında 16-19 Temmuz tarihlerinde satışa sunulacak aktüel ürünler arasında her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler mevcut. Özellikle elektronik ürünler ve yazlık ihtiyaçlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM, müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor.
16-19 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Ekmek Lavaş Unlux 540 g 20 cm 26,75 TL
Mega Boy Cips Çeşitleri 47.50 TL