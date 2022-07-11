BİM 12 Temmuz AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | BİM’de bu hafta indirime giren ürünler neler? O ürünler ucuza dağıtılıyor...

BİM'de indirime giren ürünler merak konusu oldu. Pazartesinin gelmesiyle BİM'in aktüel ürünleri yoğun ilgi görmeye başladı. Bu hafta indirimden satılan ürünlerin tamamı belli oldu. Zincir marketler yeni kampanyalarını açıkladı. Aralarında BİM'in güncel kataloğu dikkat çekti. İşte BİM 12 Temmuz AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...