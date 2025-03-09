BİM 11-14 Mart 2025 kataloğu: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL'den satılıyor
BİM, 11-14 Mart 2025 aktüel kataloğunu duyurdu! Bu hafta mutfak ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, bahçe malzemelerinden yapı market ürünlerine kadar birçok cazip fırsat alışveriş tutkunlarını bekliyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:18Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 09:18
BİM'in aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye hitap eden geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli mutfak gereçleri, elektronik eşyalar ve bahar aylarına özel bahçe malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 11-14 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan fırsatları…
🛏️ 14 MART 2025 TEKSTİL ÜRÜNLERİ
🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 189 TL
🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 149 TL
🛏️ 2'li Yastık Kılıfı – 59 TL
🛏️ Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
🛏️ Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 199 TL
🛏️ Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 65 TL
🧺 İkili Havlu Set – 65 TL
🧶 3'lü Tanja Yumak – 89 TL
👚 Kadın Pijama Takımı – 349 TL
🥛 11 MART 2025 GIDA & SÜT ÜRÜNLERİ
🥛 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
🥄 Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g – 99,50 TL
🍯 Kerem Ballı Kaymak 200 g – 62,50 TL
🫐 Sek Yaban Mersinli Quark 140 g – 27,50 TL
🥛 İçim %18 Yağlı Krema 200 ml – 32,50 TL
🧀 Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g – 239 TL
🍫 Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L – 39,50 TL
🍮 Puding Danette İkilim 4x70 g – 40 TL
🧀 Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g – 179 TL
🧀 Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL
🧈 Güney Tereyağı 1000 g – 319 TL
🥄 Sek Labne 3x180 g – 94,50 TL
🍪 11 MART 2025 ATİŞTIRMALIKLAR & KAHVE
🍫 Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g – 89 TL
🍪 Ülker Stars XL Cookie Kurabiye – 21 TL
🍪 Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g – 42,50 TL