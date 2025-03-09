BİM 11-14 Mart 2025 kataloğu: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

BİM'in aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye hitap eden geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli mutfak gereçleri, elektronik eşyalar ve bahar aylarına özel bahçe malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 11-14 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan fırsatları…