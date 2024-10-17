BİM aktüel ürünler kataloğu! 18-22 Ekim indirimli listesi! Çift kişilik lastikli çarşaf 169 TL'ye düştü
BİM'in 18-22 Ekim satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta indirimli ürünlerle dikkat çeken market, bu hafta da birçok seçenekle vatandaşların karşısına çıkıyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Smoothie Blender Set, Pilli Baharat Öğütücü, Emaye Tava/Sahan Seti ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca elektronik ürünlere ilgi duyanlar için PS4 Slim ve HP Gaming Laptop gibi alternatifler de mağazalarda yerini alacak. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar için motosiklet, akım korumalı priz ve mantar lamba gibi farklı ürün seçenekleri de sunulacak.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:22Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:22
BİM, 18 Ekim - 22 Ekim günü mağazalarında birbirinden cazip aktüel ürünlerle karşımıza çıkıyor. Teknolojiden mutfak eşyalarına, spordan oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta da sizi bekliyor. İşte öne çıkan ürünlerin tam listesi...
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet: 79.000 TL
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet: 52.975 TL
Akım Korumalı Priz: 329 TL ⚡
Mantar Lamba: 195 TL 💡
Neckband Bluetooth Kulaklık: 399 TL 🎧
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 599 TL 🎶
İbrik Mozaik Lamba: 999 TL 🏮
Solar El Feneri: 199 TL 🌞
HP Gaming Laptop: 26.950 TL 💻
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu: 10.990 TL 🎮
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 10.495 TL 📺
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas: 7.975 TL 🧹