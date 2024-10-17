BİM aktüel ürünler kataloğu! 18-22 Ekim indirimli listesi! Çift kişilik lastikli çarşaf 169 TL’ye düştü

BİM, 18 Ekim - 22 Ekim günü mağazalarında birbirinden cazip aktüel ürünlerle karşımıza çıkıyor. Teknolojiden mutfak eşyalarına, spordan oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta da sizi bekliyor. İşte öne çıkan ürünlerin tam listesi...