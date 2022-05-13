BİLSEM itiraz nasıl yapılır? 1. 2. 3. 4. sınıf BİLSEM kazanma puanı kaç? 2022 Taban - tavan puanları! BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman 2022?

BİLSEM mülakat sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sonuçlarına göre başarılı olan adaylar yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman 2022? BİLSEM itiraz nasıl yapılır? 1. 2. 3. 4. sınıf BİLSEM kazanma puanı kaç? İşte 2022 Taban - tavan puanları!