Bilgisayar, tablet, telefon, tatil, market, kasap ve manav harcamalarınıza 1100 TL değerinde çip para müjdesi geldi

Buna göre 19 Haziran tarihine kadar bireysel Bankkart'ı aracılığı ile Vatan Bilgisayar mağazalarından tek seferde 5 bin TL ve üzeri tutarlarda ürün alışverişi yapan müşterilere, 500 TL tutarında çip para hediyesinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.

