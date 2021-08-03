Bilen var bilmeyen var! Eğer bu meslekleri yapıyorsanız anında erken emekli olabilirsiniz! 60-90 ve 180 gün...

Her mesleğin kendisine göre zorlukları olmakla eş güdümlü birtakım mesleklerde çalışanlar bilhassa bedenen fazlaca yıpranıyor. Bu sebeple devlet doğrultusundan tespit edilen ve ağır şartlarda çalışmayı gerektiren birtakım sektörlerin çalışanlarına erken emekli olabilme olanağı tanınıyor. Halk arasında yıpranma payı olarak da tanınan bu hakkın geçerli bulunduğu meslekleri inceliyoruz. Yıpranma payına fiili hizmet zammı da diyoruz. Fiili hizmet zammı 4a sigortalıları ve 4c sigortalıları amacıyla vardır. 4b sigortalılar yani Bağ-Kur'lular amacıyla yıpranma payı öngörülmemiştir.