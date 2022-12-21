BES, GSS, aile destek, stajyer, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik maaşı kaç TL olacak 2023? 2023 Asgari ücret NET-BRÜT hesabı! Kalem kalem yeni ZAMLI ödemeler!
Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği karar için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret için TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu. Bu artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Sadece asgari ücretliler değil, daha yüksek ücretle aynı işyerlerinde çalışanların da maaşı artacak. Ayrıca işsizlerden stajyerlere, annelerden hastalara kadar milyonların alacağı ödemelere de etki edecek. Peki, BES, GSS, aile destek, stajyer, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik maaşı kaç TL olacak 2023? Kalem kalem yeni ZAMLI ödemeler!
Asgari ücret için aramalar hız kazandı. 7 milyonun üzerinde çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde de artış yaşanacak. Böylelikle emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim yeni maaş ve primleri öğrenmiş olacak. İşte kalem kalem asgari ücretle birlikte artacak ödemeler haberimizde...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, "Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Bu teklifimiz kabul edilirse imzalarız yoksa masada olmayız" dedi.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE ARTACAK
65 yaşlığı yüzde 18.27 artarsa bin 817 liraya, evde bakım desteği 3 bin 945 liraya, engelli aylığı bin 450-2 bin 176 liraya çıkacak.
Maaşların netleşmesi için asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.
* Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek? Kime nasıl yansıyacak?
Hem işçi hem işveren konfederasyonları gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının yeniden düzenlenmesini, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesini talep ediyor. Bu düzenlemeyle bir üst vergi dilimine çıkılması nedeniyle oluşacak gelir kayıpları sona erdirilebilecek.
* Yeni ücretin kimlere yansıması olacak?
İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.