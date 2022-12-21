BES, GSS, aile destek, stajyer, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım, işsizlik maaşı kaç TL olacak 2023? 2023 Asgari ücret NET-BRÜT hesabı! Kalem kalem yeni ZAMLI ödemeler!

* Yeni ücretin kimlere yansıması olacak?

İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

