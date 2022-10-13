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Berkun Oya'nın yeni filmi Cici'den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

Netflix'te 27 Ekim'de gösterime girecek olan Berkun Oya imzalı Cici filminin yeni fragmanı sosyal medyadan paylaşıldı. Daha önce Bir Başkadır dizisiyle büyük başarı yakalayan Oya'nın yeni filmi heycanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cici filmi ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Peki, Cici ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.10.2022 16:45 - Son Güncelleme: 13.10.2022 16:45
Berkun Oya’nın yeni Cici’den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Cici" filminden ilk resmi fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan "Cici", acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını anlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berkun Oya’nın yeni Cici’den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

CİCİ FİLMİ KONUSU NE?

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

Berkun Oya’nın yeni Cici’den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

CİCİ 2. FİLMİ ÇIKACAK MI?

Filmin ilki gösterime girmeden ikincisi için araştırmalara başlandı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği film Cici'nin ikincisinin çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor.

İlk filmin vizyona girmesinden sonra, bu sorulara yanıt verileceği düşünülüyor.

Berkun Oya’nın yeni Cici’den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

CİCİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beklenen film Cici, Netflix'te 27 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak.

Berkun Oya’nın yeni Cici’den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

CİCİ FİLMİ OYUNCULARI

Ayça Bingöl

Fatih Artman

Funda Eryiğit

İncinur Daşdemir

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