Berkun Oya'nın yeni filmi Cici'den ilk fragman geldi! Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında...

Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Cici" filminden ilk resmi fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan "Cici", acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını anlatıyor.