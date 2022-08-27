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Haberler Ekonomi Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş başladı. Brent petrol hala düşüşünü devam ettiriyor. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatlarında yeni bir indirimin olacağı belirtildi. Konuyla ilgili gelen müjde sonrası vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte güncel benzin fiyatları ve indirim konusunda merak edilenler...

takvim.com.tr
27.08.2022 16:31 - Son Güncelleme: 27.08.2022 16:31
Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatlarıne yeni indirim müjdesi geldi. Vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE İNDİRİM
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE
Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Benzine indirim müjdesi! BRENT petrol sürünüyor! O tarihte başlıyor! 27 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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