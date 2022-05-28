Benzin ve motorine zam geldi, harekete geçildi! 3 gün içerisinde başvuran herkese, 75 TL’lik akaryakıt indirimi

Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkmasına bağlı olarak arka arkaya zam alan akaryakıt fiyatlarına karşın müşterisinin yanında olduğunu duyurdu. Banka, yalnızca kendi müşterilerinin erişimine açık olan akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.