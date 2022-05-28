Benzin ve motorine zam geldi, harekete geçildi! 3 gün içerisinde başvuran herkese, 75 TL'lik akaryakıt indirimi
Ziraat Bankası 23 TL seviyesini aşan benzin ve motorin fiyatlarına karşın müşterisinin yanında yer alarak, özel bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. İşte banka tarafından düzenlenmiş olan akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkmasına bağlı olarak arka arkaya zam alan akaryakıt fiyatlarına karşın müşterisinin yanında olduğunu duyurdu. Banka, yalnızca kendi müşterilerinin erişimine açık olan akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına göre 4 farklı günde 300 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt harcaması yapan mevcut müşterilere, 75 TL tutarında Bankkart Lira hediyesinin tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası Koşulları
Ziraat Bankası, geliştirmiş olduğu 75 TL lira kazanımlı akaryakıt kampanyasının kullanım koşullarını belirledi. Buna göre banka ilgili kampanya şartlarını şu şekilde sıraladı:
- Kampanya 15 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.
- Kampanyanın devreye girebilmesi için akaryakıt harcamalarının Bankkart'lar ile yapılması ve söz konusu POS'un Bankkart POS cihazı olması gerekmektedir.
- Bir müşterinin birden fazla karta sahip olması, kampanyadan defalarca yararlanabileceği anlamını taşımamaktadır. Kampanya kartlara değil, kişilere tanımlanmaktadır. Bu neden ile bir müşteri, kampanyadan yalnızca bir kere 75 TL tutarında Bankkart Lira kazanabilmektedir.
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- Aynı gün içerisinde yapılan akaryakıt harcamalarından yalnızca ilki kampanya kapsamında değerlendirilir.
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- Bankkart Genç, Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahipleri, kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya ücretsiz Bankkart sahiplerini kapsamamaktadır.