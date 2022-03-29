⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Son dakika haberine göre bu geceden itibaren geçerli motorine 1,55 TL indirim bekleniyor. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.