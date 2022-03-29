⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre indirim geliyor. Başta İstanbul olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin, motorine indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama az önce geldi. Son haftalardaki akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar sonrası indirim olacağı iddia edilmişti. Sürücüler de konuya ilişkin açıklamaları yakından takip etmeye başlamıştı. Sevindiren haber geldi. Peki Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? İşte İstanbul, Ankara 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları...
29.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:51
SON DAKİKA AKARYAKIT HABERLERİ Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Petrol fiyatlarının düşüşü sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varil fiyatı 4,5 dolardan fazla düşerek 107 dolara kadar indi. Petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri oluştu. Peki Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? İstanbul, Ankara'da benzin ve motorin düştü mü? İşte 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları...