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Haberler Ekonomi ⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre indirim geliyor. Başta İstanbul olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin, motorine indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama az önce geldi. Son haftalardaki akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar sonrası indirim olacağı iddia edilmişti. Sürücüler de konuya ilişkin açıklamaları yakından takip etmeye başlamıştı. Sevindiren haber geldi. Peki Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? İşte İstanbul, Ankara 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları...

29.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:51
⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

SON DAKİKA AKARYAKIT HABERLERİ Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Petrol fiyatlarının düşüşü sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varil fiyatı 4,5 dolardan fazla düşerek 107 dolara kadar indi. Petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri oluştu. Peki Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? İstanbul, Ankara'da benzin ve motorin düştü mü? İşte 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, koronavirüs vakaları artınca yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı. Bu karar sonrası talebin azalacağına yönelik kaygılar nedeniyle petrol fiyatları düştü.

⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Son dakika haberine göre bu geceden itibaren geçerli motorine 1,55 TL indirim bekleniyor. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

29 MART MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! Akaryakıta indirim var mı, geldi mi? 29 Mart EPGİS benzin ve mazot litre fiyatları: İstanbul, Ankara...

29 MART BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

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