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Haberler Ekonomi BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları! 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları! 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentyisi arttı. Petrol ve dolar fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
27.06.2022 12:21 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:21
27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT motorin Brent petrol fiyatları! Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından benzine ve mazota indirim beklentisi arttı. Petrol fiyatları geçen hafta dolar bazında %9'dan fazla gerileme kaydetti. Yaşanan 2 gelişmenin ardından 30 lira bandında olan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceği merak edildi. Bu kapsamda, '1 LT benzin, mazot ne kadar oldu?' sorusu sıklıkla araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları kaç TL oldu? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

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27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT motorin Brent petrol fiyatları! Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Bugün benzin ve mazot fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT motorin Brent petrol fiyatları! Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

İşte 27 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT motorin Brent petrol fiyatları! Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT motorin Brent petrol fiyatları! Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

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