BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları! 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Bugün benzin ve mazot fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...