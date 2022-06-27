BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları! 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentyisi arttı. Petrol ve dolar fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından benzine ve mazota indirim beklentisi arttı. Petrol fiyatları geçen hafta dolar bazında %9'dan fazla gerileme kaydetti. Yaşanan 2 gelişmenin ardından 30 lira bandında olan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceği merak edildi. Bu kapsamda, '1 LT benzin, mazot ne kadar oldu?' sorusu sıklıkla araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 27 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları kaç TL oldu? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?
Bugün benzin ve mazot fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...