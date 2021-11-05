Belli olmasına artık 57 günden daha az zaman var! Asgari ücrete en az 715 TL zam! 2022 yılında tüm maaşlar...
8 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihlere odaklandı.
Belli olmasına artık 57 günden daha az zaman var! Asgari ücrete en az 715 TL zam! 2022 yılında tüm maaşlar... Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.
YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak.
Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yaklaşık 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslında 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de ilan etmiş olacak. Çünkü asgari ücret işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirliyor.
NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yazımızda son 10 yıldaki asgari ücret artışlarını değerlendirmiş ve bugüne kadar enflasyonun 5-6 puan üzerinde artış yapıldığını anlatmıştık.