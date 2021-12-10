Beklenen son kampanya! 29.000 TL indirim var! Fiat, Kia ve Hyundai'den araç alacaklara yeni destek! Taşıt finansmanları faizleri düştü!
Türkiye'nin önde gelen 3 büyük otomobil devinden artan otomobil fiyatlarına karşı cazip taşıt kredisi fırsatları sunulmaya başladı. Sıfır km araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunan otomobil devleri 29.400 TL'ye varan indirim ve %0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyor. En uygun taşıt kredisi ve Aralık 2021 indirimli otomobil kampanyaları ile kolayca yeni bir araç sahibi olabilirsiniz. İşte en uygun araç kampanyaları.
KİA Binek, SUV ve Ticari Araç Kampanyaları
KİA'nın sevilen Sportage, Picanto, Rio, Stonic ve Bongo otomobil modelleri için düşük faiz oranları ile kredi fırsatları sunuluyor. Aralık ayında da devam eden düşük faizli kredi kampanyaları kapsamında uygun fiyata sıfır km araç almak isteyenlere %0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sağlanıyor.
%0,99 faiz oranlarıyla 50 bin TL'ye 12 ay vade seçeneklerine sahip finansman Sportage modeli hariç tüm KİA SUV, binek ve ticari araçları için geçerli olacak. KİA'nın sevilen modeli Sportage modelinde ise 150 bin TL'ye 12 ay vade ile %0,99 faiz oranları geçerli olacak.
Fiat Egea Modelinde Kampanyalar Devam Ediyor
Türkiye'nin sevilen ve en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, Ege modelinde cazip kampanyalara devam ediyor. Egea konforuna sahip olmak isteyen vatandaşlar için %1,29'daan başlayan faiz fırsatıyla, 50 bin TL kredi sunuluyor. Ayrıca Aralık ayına özel indirimli fiyatlara sahip Fiat, Egea dışında birçok modeli için indirim fırsatları sunmaya devam ediyor.
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En uygun taşıt kredisi fırsatlarından yararlanarak vatandaşların ister otomobil firmalarının finansman seçeneklerinden isterlerse de bankaların kredi fırsatlarından yararlanarak Fiat Egea satın almaları mümkündür. Ayrıca Fiat'ın daha birçok farklı sevilen modeli için indirimli fırsatları ve finansman seçenekleri sunulmaktadır.