Beklenen son kampanya! 29.000 TL indirim var! Fiat, Kia ve Hyundai’den araç alacaklara yeni destek! Taşıt finansmanları faizleri düştü!

Fiat Egea Modelinde Kampanyalar Devam Ediyor

Türkiye'nin sevilen ve en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, Ege modelinde cazip kampanyalara devam ediyor. Egea konforuna sahip olmak isteyen vatandaşlar için %1,29'daan başlayan faiz fırsatıyla, 50 bin TL kredi sunuluyor. Ayrıca Aralık ayına özel indirimli fiyatlara sahip Fiat, Egea dışında birçok modeli için indirim fırsatları sunmaya devam ediyor.

r.