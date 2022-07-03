Beklenen haber az önce duyuruldu! Asgari ücretliye YARIN 3.646 TL İKRAMİYE yatacak! Acil nakit isteyenler sıraya girdi: ATM'den gidip çekebilirsiniz!
Milyonlarca çalışan ve emekli için beklenen günler geldi. Emekli ikramiyeleriyle beraber gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Emekli ikramiye ödemelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye ödemeleri yapılacak. Peki, Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Bu ay emeklilerin yanında işçiler de ikramiyeleri cebine koyacak. Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168, net bin 550 lira olacak. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "