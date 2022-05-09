Bekçi olmak isteyenlere kritik uyarı! Bunu yapmayanlar işe alınmayacak! 3.250 kişi istihdam edilecek! Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! O tarihte...

Bekçi olmak isteyenlere kritik uyarı geldi. Bunu yapmayanlar işe alınmayacak! Polis Akademisi Başkanlığı 2022 yılında yurt genelinde toplam 3.250 bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Ön başvurular devam ederken henüz başvuru yapmayanlar da bulunuyor. Süreyi kaçıranlar asıl yazılı ve sözlü sınavlara katılamayacak. Peki bekçilik başvuru şartları neler? Çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizde...