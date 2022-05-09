Bekçi olmak isteyenlere kritik uyarı! Bunu yapmayanlar işe alınmayacak! 3.250 kişi istihdam edilecek! Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! O tarihte...
Bekçi olmak isteyen binlerce kişiye uyarı! Ön başvurularda sona geliniyor. Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu yayımlamıştı. Duyuruya göre 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Ön başvuruları 28 Nisan'da başlayan alımlar için süreç sona ermek üzere. Peki bekçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman sona eriyor? İşte son dakika gelişmenin detayları...
Bekçi olmak isteyenlere kritik uyarı geldi. Bunu yapmayanlar işe alınmayacak! Polis Akademisi Başkanlığı 2022 yılında yurt genelinde toplam 3.250 bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Ön başvurular devam ederken henüz başvuru yapmayanlar da bulunuyor. Süreyi kaçıranlar asıl yazılı ve sözlü sınavlara katılamayacak. Peki bekçilik başvuru şartları neler? Çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizde...
3.250 ERKEK BEKÇİ ALIMI YAPILACAK!
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu şöyle;
''7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''
Mahalle ve çarşı bekçisi için verilen 28 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda 3 bin 250 bekçi alımı detayları belli oldu. Adaylar da Polis Akademisi'nden gelen duyuru sonrası başvuru sürecine 28 Nisan'da başladı. Bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs'a kadar devam edecek.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
3 bin 250 bekçi alımı için uygulanacak olan yazılı sınav tarihi, henüz açıklanmadı.
BEKÇİLİK SINAVI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NASIL OLUYOR?
Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.