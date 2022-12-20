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Haberler Ekonomi Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Farklı mesleklerden binlerce vatandaşı iş sahibi yapmış olan İŞKUR her ay binlerce yeni ilana sitesinde yer açmaktadır. Kamuya ait çoğu iş ilanı bulabileceğiniz gibi özel sektörde personel gereksinimi olan kimselerde bu ihtiyaçlarını karşılamak bağlamında ilan verebilmektedir.

takvim.com.tr
20.12.2022 15:31 - Son Güncelleme: 20.12.2022 15:31
Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Özel şirketlerden gelen ilanlara baktığımızda ise temizlik işçisi ve büro memuru ilanlarının epey çok bulunduğunu söyleyebiliriz. İşsiz kalan ve kendine makul iş arayanlar bağlamında bu İŞKUR Fırsatları bulunmaz fırsatlar olarak görülüyor.

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Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

İŞKUR Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sitede bulunan ilanlara başvurmak istiyorsanız ilk olarak siteye kayıt olmanız lazımdır. E-devlet şifreniz varsa kayıt prosedürünü süratlice gerçekleştirebilirsiniz.

Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Bireysel birçok bilginiz e-devlet üstünden çekildikten sonra yalnızca iş ile alakalı bilgilerinizi doldurursunuz ve bundan sonra T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz şifre ile siteye girebilirsiniz.

Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Bu noktadan sonra arama bölümünü kullanarak size makul işleri ayıklayabilirsiniz.

Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

İsterseniz yaptığınız aramayı kayıt etme olanağınızda bulunmaktadır.

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