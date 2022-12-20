Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var
Farklı mesleklerden binlerce vatandaşı iş sahibi yapmış olan İŞKUR her ay binlerce yeni ilana sitesinde yer açmaktadır. Kamuya ait çoğu iş ilanı bulabileceğiniz gibi özel sektörde personel gereksinimi olan kimselerde bu ihtiyaçlarını karşılamak bağlamında ilan verebilmektedir.
20.12.2022 15:31 - Son Güncelleme: 20.12.2022 15:31
Özel şirketlerden gelen ilanlara baktığımızda ise temizlik işçisi ve büro memuru ilanlarının epey çok bulunduğunu söyleyebiliriz. İşsiz kalan ve kendine makul iş arayanlar bağlamında bu İŞKUR Fırsatları bulunmaz fırsatlar olarak görülüyor.