Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları... İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var

Özel şirketlerden gelen ilanlara baktığımızda ise temizlik işçisi ve büro memuru ilanlarının epey çok bulunduğunu söyleyebiliriz. İşsiz kalan ve kendine makul iş arayanlar bağlamında bu İŞKUR Fırsatları bulunmaz fırsatlar olarak görülüyor.