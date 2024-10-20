Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı

ŞOK Market'in 20 - 26 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel indirimlerin yer aldığı katalogda, mutfak araç gereçlerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.