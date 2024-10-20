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Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı

ŞOK Market'in 20 Ekim 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Yeni hafta sonu fırsatlarıyla dikkat çeken katalogda, özellikle elektronik, gıda, temizlik ve giyim kategorilerinde önemli indirimler yer alıyor. Haftalık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler için sunulan indirimler, 26 Ekim'e kadar geçerli olacak. Kampanya süresince alışverişlerinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için katalogdaki detayları incelemenizi öneririz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:48
Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı

ŞOK Market'in 20 - 26 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel indirimlerin yer aldığı katalogda, mutfak araç gereçlerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

  • Omo Active Oxygen 7.5 kg Çamaşır Deterjanı: 269 TL
  • Duru Fresh El ve Yüz Sabunu Çeşitleri: 37,95 TL
Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı

Televizyonlar ve Teknolojik Ürünler 📺

  • Skytech 65'' 4K WhaleOS LED TV: 17.599 TL
  • Skytech 55'' 4K WhaleOS LED TV: 12.499 TL
  • Skytech 50'' 4K WhaleOS LED TV: 10.799 TL
  • Fenoti 42'' Full HD Android Smart TV: 6.999 TL

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