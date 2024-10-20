Bebek ürünleri ve nevresim indirimi! ŞOK 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı
ŞOK Market'in 20 Ekim 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Yeni hafta sonu fırsatlarıyla dikkat çeken katalogda, özellikle elektronik, gıda, temizlik ve giyim kategorilerinde önemli indirimler yer alıyor. Haftalık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler için sunulan indirimler, 26 Ekim'e kadar geçerli olacak. Kampanya süresince alışverişlerinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için katalogdaki detayları incelemenizi öneririz.
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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:48Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:48
ŞOK Market'in 20 - 26 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel indirimlerin yer aldığı katalogda, mutfak araç gereçlerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.
TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
Omo Active Oxygen 7.5 kg Çamaşır Deterjanı: 269 TL