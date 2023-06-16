Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? TAHSİS NO ile sorgula...
Emekli ve memur maaşları ile bayram ikramiyeleri gibi konular, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Emekli ve memur maaşlarının erken mi yatacağı, Haziran ayı 2023 maaş ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi tarihleri hakkında detaylara göz atalım.
16.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:37
Haziran ayı emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağı merak edildi. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. Peki, Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiye tarihleri belli mi? İşte merak edilenler...
TARİH BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.