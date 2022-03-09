Bayram havası esti! Borcu olanlar için PTT harekete geçti! 80 bin liraya kadar anında borç kapatma kredisi verilecek

Emeklinin artan banka borçlarının kapatılması için PTT harekete geçti. Uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulacak krediler kapsamında başka bankalara olan borçları için tüm emeklilerin yapılandırma olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Üstelik rahat bir geri ödeme planı ile sunulacak borç kapatma desteği PTT güvencesi ile tüm emekliler için kullanılabilir hale getirildi.