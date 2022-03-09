Bayram havası esti! Borcu olanlar için PTT harekete geçti! 80 bin liraya kadar anında borç kapatma kredisi verilecek
Türkiye'de sayıları 13 milyonu geçen emekliler her geçen gün borçlarını ödemekte zorlanıyor. Artan masraflarına karşı banka kredilerini ve kredi kartlarını kullanımına ağırlık veren birçok vatandaş ise borçlarını ödemek için yeterli nakit desteğini bulamıyor. Bu kişilerin yardımına ise PTT koştu! Emeklilerin bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılacak rahatça ödenmesi için uygun krediler verilecek. İşte emekliyi banka borcundan kurtaracak borç kapatma kredileri
Emeklinin artan banka borçlarının kapatılması için PTT harekete geçti. Uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulacak krediler kapsamında başka bankalara olan borçları için tüm emeklilerin yapılandırma olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Üstelik rahat bir geri ödeme planı ile sunulacak borç kapatma desteği PTT güvencesi ile tüm emekliler için kullanılabilir hale getirildi.
Düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planı ile kullanılabilecek kredi, 36 ay vade ile yeniden taksitlendirilebilecek. Emeklinin mevcut tüm kredi kartı, kredi ve kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılması için destek verilmesi hedefleniyor.
Emekli maaşınızı aldığınız bankadaki mevcut ilgili borçlarınız için 36 vadede rahatça ödemek için bu borçları PTT – Aktif Bank ile tek çatı altında birleştirerek yeni oranlar üzerinden ödemeniz mümkündür. Ayrıca emekli maaşını PTT'ye taşıyan emekliler ise N Kolay Emekli Kredisi ile en uygun faiz oranlarından yararlanabilecek.