Bayram havası esiyor! SGK'dan emekliye 3 maaş birden veriliyor! Bu yöntem ilaç gibi geliyor! Emeklinin nakit sıkıntısı çözülecek!
Hayat pahalılığının artmasının ardından başta emekliler olmak üzere birçok farklı dar gelir grubundaki vatandaşlar tarafından ek ödemeler ve nakit destekleri alabilecekleri yöntemler araştırılmaya başladı. Emeklilik sistemine göre SGK'ya çalışma hayatı boyunca ödenen primler emeklilikte maaş olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak bazı durumlarda kişilerin emekli maaşına ek olarak farklı tür ödemeler alması da sağlanıyor. Bu sayede SGK üzerinden emeklilerin 3 maaşa kadar ödeme alması mümkün hale geliyor. SGK'lı bir kişinin vefatı halinde ise yakınları tarafından bu maaşlar alınabiliyor. Peki emekliler SGK'dan nasıl ek ödeme alabilirler? İşte detaylar
Primlerini düzenli ödeyerek diğer şartların da sağlanması ile emekli olmaya hak kazanan kişiler SGK'dan düzenli olarak maaş alabilmektedir. Emekli maaşı kazanılmış hak olarak sayıldığından kısmen devredilmesi de mümkündür.
Bu kapsamda SGK'lı bir çalışanın vefat etme durumunda maşının belirli bir kısmının geride kalan eş veya çocuklarına dul/yetim maaşı olarak bağlanması mümkündür. SGK emeklisinin sigortalı olarak çalışan yakınlarının ise bu haktan yararlanıp yararlanmadığı ise tartışma yaratan konuların başında geliyor.
SGK'dan Çift Maaş Almak Mümkün!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli grupta yer alan vatandaşlara sigorta kolu fark etmeksizin çift maaş bağlanabiliyor. Ancak bunun için belirli şartların sağlanması gerekmektedir.
SGK çatısı altında yer alan SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 farklı sigorta kolu bulunuyor. Resmiyette 4/A, 4/B, 4/C olarak belirtilen bu sigorta kollarından herhangi birine dahil olarak çalışmış ve emekli olmuş kişilerin; onların dul ve yetimlerinin bazı şartları sağlamaları halinde birden fazla emekli maaşı almaları sağlanıyor.