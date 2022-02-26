Bayram havası esiyor! SGK’dan emekliye 3 maaş birden veriliyor! Bu yöntem ilaç gibi geliyor! Emeklinin nakit sıkıntısı çözülecek!

SGK çatısı altında yer alan SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 farklı sigorta kolu bulunuyor. Resmiyette 4/A, 4/B, 4/C olarak belirtilen bu sigorta kollarından herhangi birine dahil olarak çalışmış ve emekli olmuş kişilerin; onların dul ve yetimlerinin bazı şartları sağlamaları halinde birden fazla emekli maaşı almaları sağlanıyor.