Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!
Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 2022 yılında Emekli maaşına yapılacak zam oranlarının 3 Ocak itibariyle belli olmasının ardından birçok vatandaş bayram ikramiyelerinde yeni zam olup olmadığını da merak etmeye başladılar. Bu yıl birçok ücrette ve alanda yapılan zamlar sonrasında emekli ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. Konuya ilişkin yeni detayları paylaşan Prof. Dr. Cem Kılıç ise söz konusu ikramiyelerin 2 bin liraya çıkarılabileceğini aktardı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi nede kadar? İşte detaylar
23.02.2022 09:45 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:45
Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşı olarak 2022 yılı için belirlenen 2.500 TL ya da 2.000 TL arasında olabileceğini ifade edildi. Konunun detaylarını NTV ile paylaşan Kılıç, 2018 yılından beri uygulanan ikramiye ödemelerinde son gelişmeleri de değerlendirdi.