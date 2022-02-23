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Haberler Ekonomi Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 2022 yılında Emekli maaşına yapılacak zam oranlarının 3 Ocak itibariyle belli olmasının ardından birçok vatandaş bayram ikramiyelerinde yeni zam olup olmadığını da merak etmeye başladılar. Bu yıl birçok ücrette ve alanda yapılan zamlar sonrasında emekli ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. Konuya ilişkin yeni detayları paylaşan Prof. Dr. Cem Kılıç ise söz konusu ikramiyelerin 2 bin liraya çıkarılabileceğini aktardı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi nede kadar? İşte detaylar

takvim.com.tr
23.02.2022 09:45 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:45
Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

En Düşük Emekli Aylığı Kadar Verilebilir!

Ramazan ve Kurban bayramları için emeklilere ödenen ikramiyelerde yeni zam oranlarının ne kadar olacağı tartışılmaya devam ediyor.

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Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşı olarak 2022 yılı için belirlenen 2.500 TL ya da 2.000 TL arasında olabileceğini ifade edildi. Konunun detaylarını NTV ile paylaşan Kılıç, 2018 yılından beri uygulanan ikramiye ödemelerinde son gelişmeleri de değerlendirdi.

Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Yeni yılda emeklilere ve ilgili grupta yer alan kişilere dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinde artış beklentisinin oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Özellikle yeni yılda yüksek enflasyon ve birçok üründe yapılan zamlar ile emeklinin satın alma gücünün korunması adına bu tür desteklerin önemli olduğu belirtiliyor.

Bayram havası esecek! Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir!

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Emekliler için bayram ikramiyesi düzenlemesi 2018 yılında 1.000 TL olarak yapılmış ve kapsamı genişleterek ödenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise 100 TL zam yapılarak emekli bayram ikramiyelerinde 1.100 TL seviyesiyle ödemeler yapılmaya başladı.

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