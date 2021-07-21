Bayram ettiren gelişme! Başvuranlara her ay ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı bu şartları taşıyanlara sosyal yardım veriyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devamlı olarak uyguladığı sosyal yardım programlarına dair incelemeler sürüyor. Bu sosyal yardımlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların birtakım şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Sosyal yardım programına göre değişen bu şartların kapsamına giren birtakım vatandaşlar ise bundan haberdar olmadıkları amacıyla alabilecekleri sosyal yardım ödemelerini alamıyorlar. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verdiği birtakım sosyal yardımlar ve onların şartları...