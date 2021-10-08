Bayram edilecek! PTT’den çalışan çalışmayan, yaşlı, ev kadını tüm herkese 828 TL yardım parası verilecek...

65 YAŞ AYLIĞININ ŞARTLARI NEDİR?

65 yaş aylığından faydalanabilmek amacıyla alakalı bakanlık ve kurumlar tarafınca şartlar belirlenmiştir. Belirlenmiş olan şartlara ideal olmayan kişilerin parasal zorluk yaşamasına karşın 65 yaş aylığından faydalanması olası olmaz. Ancak bu vatandaşlar amacıyla; devletin ihtiyarlar amacıyla yürürlüğe koyduğu diğer sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.