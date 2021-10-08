Bayram edilecek! PTT'den çalışan çalışmayan, yaşlı, ev kadını tüm herkese 828 TL yardım parası verilecek...
Çalışan çalışmayan, yaşlı, ev kadını tüm herkese para ödeniyor. Son dakika gelen habere göre, Devletten herkese 828 lira ödeme yapılacak. Çalışan çalışmayan, esnaf, ev kadını, emekli ve işsizlere 828 lira para yardımı uygulanacağı bildirildi. Çoğunlukla de yaşlılık aylığı almak isteyen kişilerin merak ettiği bu sorular akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Binlerce vatandaşın internet üzerinden detaylı bilgi aradığı 65 yaş aylığı ile alakalı hazırladığımız haber vasıtasıyla kafanızı karıştıran tüm soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte detaylar...
Son dakika gelen habere göre, yaşlılık maaşından faydalanabilmek amacıyla ikamet adresinizin bağlı var olduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) müracaatta bulunmalısınız. Bununla eş güdümlü müracaat formunu ise Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden temin edebilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) müracaat yapan 65 yaşını doldurmuş ihtiyar vatandaşlara ilk önce muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLILIK AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
YAŞLILIK AYLIĞI: 65 yaş aylığı 763,67 TL'den 828 TL'ye çıktı.
ENGELLİ MAAŞI: %40-69 engeli olanların aylığı 662, %70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 TL'ye yükseldi..
EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1657 lira tutarındaki aylık, 1.798 TL'ye ulaştı.
65 YAŞ AYLIĞININ ŞARTLARI NEDİR?
65 yaş aylığından faydalanabilmek amacıyla alakalı bakanlık ve kurumlar tarafınca şartlar belirlenmiştir. Belirlenmiş olan şartlara ideal olmayan kişilerin parasal zorluk yaşamasına karşın 65 yaş aylığından faydalanması olası olmaz. Ancak bu vatandaşlar amacıyla; devletin ihtiyarlar amacıyla yürürlüğe koyduğu diğer sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.
1. Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)
2. 65 yaşını doldurmuş olmak
3. Aylık gelir gelirinin belirleme edilmesinin sonrasında muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi
4. Sosyal Emniyet Kurumu'na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması
5. Nafaka alan bireylerin bu aylıktan faydalanması amacıyla asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) müracaat yapan 65 yaşını doldurmuş ihtiyar vatandaşlara ilk önce muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; Yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü öneme alınarak gerçekleşirken şahıs başına gelir 701 TL'nin altında ise aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran şahısın geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.